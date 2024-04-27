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Haberler Yaşam Ankara'da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 11:21

Ankara'da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde bulunan Yenibatı Mahallesi 2220. Cadde üzerindeki başıboş köpekler, mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Mahalle halkı, hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Yenimahalle Belediyesi'ne başvurarak önlem alınmasını talep etti ancak henüz sonuç alamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir girişimde bulunulmadığı da ortaya çıktı...

TOLGA ÖZLÜ
Ankara’da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!

Mahalle sakinleri, çocuklara ve yaşlılara saldıran köpeklerin artan bir tehdit olduğunu belirtiyorlar. Bölgeye yakın olan boş arazilerde herhangi bir köpek barınağı bulunmaması da endişeleri arttırıyor. Vatandaşlar, durumu yetkililere ilettiği halde herhangi bir çözüm bulunmadığını ifade ediyorlar. Bazı mahalle sakinleri, köpeklere çiğ et verilmesi gibi durumların yaşandığını ve köpeklerin daha da cesaretlendiğini düşünüyorlar. Mahalle sakinleri, köpeklerin çocuklara ve yaşlılara zarar verdiği ve bu durumun acil önlem alınmasını gerektirdiği konusunda ısrar ediyorlar. Vatandaşların Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ve Yenimahalle Belediyesi'nden beklentileri, köpeklerin kısırlaştırılması ve kontrol altına alınması yönünde...

Ankara’da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!

ÇOCUĞUM SALDIRIYA UĞRADI
4 yaşındaki çocuğu Sinem Naz Özdoğan'ın saldırıya uğradığı anne Tuğba Nur Özdoğan, hem Büyükşehir hem de ilçe belediye yetkililerine tepki gösterdi ve ek olarak kanun yapıcılara seslendi, "Parkta oturuyorduk, hamile kız kardeşim de yanımızdaydı, tam parktan çıkacakken, 4 tane köpek üstlerine doğru saldırdı. Kardeşim çocuğumun önüne geçti, köpekleri kovmaya çalıştı ve o sırada binanın görevlisi köpekleri korkutup kaçırdı. Çocuğuma büyük bir travma oldu. Allah'tan ne kızıma ne de kardeşimin karnındaki kızıma bir şey olmadı ama çok korktuk. Özellikle kanun yapıcılara sesleniyorum ve bu konuda doğru kanunları çıkarsınlar. Sadece topla, aşı yap ve köpekleri geri bırak şeklinde bir uygulama doğru değil. Hiçbir yere gidemiyoruz." dedi.

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Ankara’da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!

KÖPEK KOVUCU CİHAZLA DOLAŞIYORUZ
Köpek kovucu cihazla dolaşan site sakinlerinden İhsan Şahbudak ise, "3 yıldır bu durum var zannediyorum dışarından da köpek getiriyorlar. 3 bin küsür lira ile satın aldığım köpek kovucu cihazla evimin karşısına geçiyorum. Yürüyüşe gidemiyoruz.

Ankara’da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!

Aracımızı park edemiyoruz. Ancak cihazla dolaşıyoruz. Yenimahalle Belediye'ne yazdım, maalesef bir netice alamıyoruz. Seçimlerden önce belediye başkanımız, bir personel gönderdi bize, seçimlerden önce dedik ki; köpek sorunu var ama ondan sonra da bir çözüme kavuşmadı. Seçim de bitti hiçbir şey yok. Başkent'te böyle bir sorun yaşanır mı ne kadar ayıp bir şey bu. Bu konuda çözüm üretmelerini bekliyoruz. Müracaat ettiğimiz makam mevki kalmadı." diye konuştu.

Ankara’da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!

"YENİMAHALLE BELEDİYESİNE 100'DEN FAZLA BAŞVURU YAPTIM"
Site sakinlerinden Ertan Yücel ise, "Ben Yenimahalle Belediyesi'ne en az 100 başvurum oldu. Ama 'Geldik bulamadık, 1 tane yakaladık' gibi cevaplar oldu. Onları da zaten daha sonra yerine bıraktık dediler. Azaltmaya yönelik bir çalışma yok. Bazen de belediyeden 'küpesiz köpek görülmedi' diye cevaplar geliyor. Biz bu tehlikeyi ve korkuyu yaşamak zorunda değiliz. Elimizde köyde yaşar gibi değneklerle dolaşıyoruz. Ben defalarca ABB'ye, İlçe Belediye'ye çok defa dilekçe verdim hiç biri sorumluluğunu yerine getirmedi." sözlerini kullandı.

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