Ankara’da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!

ÇOCUĞUM SALDIRIYA UĞRADI

4 yaşındaki çocuğu Sinem Naz Özdoğan'ın saldırıya uğradığı anne Tuğba Nur Özdoğan, hem Büyükşehir hem de ilçe belediye yetkililerine tepki gösterdi ve ek olarak kanun yapıcılara seslendi, "Parkta oturuyorduk, hamile kız kardeşim de yanımızdaydı, tam parktan çıkacakken, 4 tane köpek üstlerine doğru saldırdı. Kardeşim çocuğumun önüne geçti, köpekleri kovmaya çalıştı ve o sırada binanın görevlisi köpekleri korkutup kaçırdı. Çocuğuma büyük bir travma oldu. Allah'tan ne kızıma ne de kardeşimin karnındaki kızıma bir şey olmadı ama çok korktuk. Özellikle kanun yapıcılara sesleniyorum ve bu konuda doğru kanunları çıkarsınlar. Sadece topla, aşı yap ve köpekleri geri bırak şeklinde bir uygulama doğru değil. Hiçbir yere gidemiyoruz." dedi.