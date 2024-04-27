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Ankara'da başıboş köpek kabusu: Ankara Büyükşehir Belediyesi kılını kıpırdatmadı!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
11:21
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde bulunan Yenibatı Mahallesi 2220. Cadde üzerindeki başıboş köpekler, mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehlikeye atıyor. Mahalle halkı, hem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Yenimahalle Belediyesi'ne başvurarak önlem alınmasını talep etti ancak henüz sonuç alamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir girişimde bulunulmadığı da ortaya çıktı...