Haberler Yaşam Ankara’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi, ders var mı?

Giriş Tarihi: 05.02.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 06:57

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi, ders var mı?

Ankara kar tatili haberi bekliyor! Yüksek kesimlerde yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı Başkentte de sorgulanmaya başladı. Ankara'da okullar tatil mi, açık mı kapalı mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ankara Valiliği ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları takip ediliyor. Ankara'da yarın okullar tatil mi, ders var mı, açıklama geldi mi gibi sorular yanıt arıyor. Meteoroloji'den gelen uyarılar öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte, hava durumu ile tüm merak edilenler…