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Haberler Yaşam Ankara’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi, ders var mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 06:57

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi, ders var mı?

Ankara kar tatili haberi bekliyor! Yüksek kesimlerde yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı Başkentte de sorgulanmaya başladı. Ankara'da okullar tatil mi, açık mı kapalı mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ankara Valiliği ve Vali Vasip Şahin'in açıklamaları takip ediliyor. Ankara'da yarın okullar tatil mi, ders var mı, açıklama geldi mi gibi sorular yanıt arıyor. Meteoroloji'den gelen uyarılar öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi Ankara'da yarın okullar tatil mi? İşte, hava durumu ile tüm merak edilenler…

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi, ders var mı?

Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Yarıyıl tatilinden çıkacak öğrenciler tatilin uzayıp uzamadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. MEB takvimine göre yarın okullarda ders zilinin çalması bekleniyor. Ancak başkenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası gözler Ankara Valiliği kar tatili açıklamasında. Ankara'da Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı soruları gündemde. Peki, 6 Şubat Ankara'da okullar tatil mi, açık mı kapalı mı? İşte, detaylar…

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi, ders var mı?

ANKARA'DA KAR TATİLİ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri ile takip edilen kar yağışı Başkentte Parşembe günü başladı. Dün akşam saatlerinde etkisini artıtan yağışın ardından yarıyıl tatilinden çıkmaya hazırlanan öğrencilerde araştırmalar başladı.

Ankara okullar tatil olacak mı sorusu ile gündemde!

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Ankara’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi, ders var mı?

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlarda ve ara sokaklarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Öğrenci ve öğretmenler Vali Vasip Şahin'in açıklamalarına odaklandı.

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi, ders var mı?

ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ!

Etkisini artıran kar yağışı ile Ankara beyaza büründü. Çocuklar başta olmak üzere birçok Ankaralı kar yağışının tadını çıkarıyor.

Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Peki, pazartesi Ankara'da okullar açık mı kapalı mı? İşte yanıtı..

Ankara’da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Ankara’da okullar tatil mi, ders var mı?

6 ŞUBAT PAZARTESİ | YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara okullar tatil mi araştırması ile gündemdeki yerini aldı. Ankara Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken Vali Vasip Şahin'in duyuruları yakından takip ediliyor.

Ancak henüz 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama gelmedi.

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