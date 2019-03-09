Ankaralı hayvansever dev İguana ile birlikte yaşıyor... Dışarı çıktığı zaman insanlar uzaylı görmüş gibi bakıyorlar

İguanaların, çok duygusal canlılar olduğunu ve hastalandığında konunun uzmanı veteriner bulmakta zorlandığını belirten Yıldız, "Sizden uzakta bir kaç gün geçirmesi yemeden - içmeden kesilmesine neden olabiliyor ve birçok sağlık problemine yakalanıyorlar. Sağlık açısından iguanalardan anlayan veteriner sayısı çok az, mesela kanını alıp tahlil yapabilirler ama bunu karşılaştıracak herhangi bir parametreleri yok, bu konuda çalışan bilim insanlarımızda ne yazık ki az Türkiye'de, bu yüzden Şinasi'nin hastalanması benim en büyük korkum ve bu nedenle benden çok uzak kalmadı" şeklinde konuştu.

Özellikle seyahat ederken iguana Şinasi'yi yanında götüremediğinden yakınan Yıldız, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimde uçaklarda 'Şinasi'yi' taşımadıkları için sıkıntı yaşıyorum. Her yere kendi aracımla gitmem gerekiyor ve gittiğim yerlerde kaldığım oteller bazen problem olabiliyor."