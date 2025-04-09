Ankara’ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki haftanın başında kadar sıcaklıklarda herhangi bir artış beklemiyoruz, yurdun batı kesimleri pazartesiden itibaren ısınmaya başlayacak." dedi.

Yarından itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar eseceğini bildiren Macit, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşları rüzgar ve toz taşınımına karşı uyardı.