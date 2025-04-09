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Haberler Yaşam Ankara'ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek
Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 15:21

Ankara'ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit; Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. İstanbul'da yarından itibaren sağanak yağışın etkili olacağını belirten Abdullah Macit, İzmir'de ise yer yer sağanak yağışların görüleceğini ifade etti. Macit, Ankara'ya kar yağışı için tarih verdi.

Ankara’ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın devam edeceğini belirten Macit, yağışların cumartesiye kadar süreceğini söyledi.

Ankara’ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek

Macit, "Yağışların, yarın, İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cuma günü ise iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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Ankara’ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek

SICAKLIKLAR ARTACAK MI?

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, "Önümüzdeki haftanın başında kadar sıcaklıklarda herhangi bir artış beklemiyoruz, yurdun batı kesimleri pazartesiden itibaren ısınmaya başlayacak." dedi.

Yarından itibaren güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar eseceğini bildiren Macit, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan vatandaşları rüzgar ve toz taşınımına karşı uyardı.

Ankara’ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek

Cuma günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar beklendiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde sıfırın altına düşebileceğini söyledi.

Ankara’ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek

Kar yağışlarının görüleceği yerlerde ulaşımda aksamaların meydana gelebileceğine de dikkati çeken Macit, Bolu Dağı geçidinde cuma günü yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.