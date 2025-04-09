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Ankara'ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek
Giriş Tarihi: 09.04.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
15:21
Ankara'ya ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Başkent beyaza bürünecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit; Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. İstanbul'da yarından itibaren sağanak yağışın etkili olacağını belirten Abdullah Macit, İzmir'de ise yer yer sağanak yağışların görüleceğini ifade etti. Macit, Ankara'ya kar yağışı için tarih verdi.