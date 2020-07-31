En güzel resimli anlamlı kısa ve uzun bayram mesajları... Tüm Türkiye'de bayram çoşkusu var! 2020 Kurban bayramı mesajları ve görselleri

Müslüman dünyası için en kutlu günlerden biri olan kurban bayramına duyduğumuz özlem çok büyük. Uzaklarda yaşayan aile fertlerinize, arkadaşlarıza, tüm dostlarınıza en güzel bayram mesajları ile 'selam' gönderebilirsiniz. 2020 Kurban bayramı mesajları içerisinde birbirinden anlamlı ve yeni görselleri, kısa ve uzun bayram sözlerini bulabilirsiniz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayram camilerde bayram namazı kılındı. Ayasofya Kebir Camii'nde ilk kez bayram namazı kılındı. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde en güzel bayram mesajlarını bulabilirsiniz.