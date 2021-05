Anneler Günü 2021 ne zaman, bugün mü? Bu sene Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Pazar mı?

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

Sevginin, şefkatin, fedakarlığın sembolü, her şeyin en iyisine en güzeline layık olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.

Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her sanıye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsın. Anneler günün kutlu olsun...

Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...

Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.