Anneler Günü 2021 ne zaman, bugün mü? Bu sene Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Pazar mı?

Mayıs ayının ikinci haftasında gündeme gelen Anneler Günü tarihi merak ediliyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bugünde annelerinin yanında olmak isteyenler anneler gününün tarihiyle ilgili araştırmalara başladı. Doğumumuzdan ölümümüze kadar her daim yanımızda olan annelerimizin anneler gününü kutlamadan önce vatandaşlar Anneler Günü ne zaman, bugün mü, hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt arıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle fiziksel olarak eski yakınlık olmasa da dilekler ve hisler yine bir araya gelecek. Peki, Anneler Günü ne zaman, bugün mü? 2021 Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Pazar mı? İşte merakla beklenen Anneler Günü 2021 tarihi!