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Haberler Yaşam Anneler Günü 2021 ne zaman, bugün mü? Bu sene Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Pazar mı?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 08:06 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 09:23

2021 ne zaman, bugün mü? Bu sene , Pazar mı?

Mayıs ayının ikinci haftasında gündeme gelen tarihi merak ediliyor. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bugünde annelerinin yanında olmak isteyenler anneler gününün tarihiyle ilgili araştırmalara başladı. Doğumumuzdan ölümümüze kadar her daim yanımızda olan annelerimizin anneler gününü kutlamadan önce vatandaşlar , bugün mü, hangi güne denk geliyor gibi sorulara yanıt arıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle fiziksel olarak eski yakınlık olmasa da dilekler ve hisler yine bir araya gelecek. Peki, Anneler Günü ne zaman, bugün mü? hangi güne denk geliyor, Pazar mı? İşte merakla beklenen tarihi!

Anneler Günü 2021 ne zaman, bugün mü? Bu sene Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Pazar mı?

için geri sayım kaldığı yerden devam ediyor. Kendilerini annelerinin yanında güvende hisseden çocuklar bugünün tarihi ile ilgili araştırma yaparken , hangi güne denk geliyor, Pazar mı sorusuna yanıt arıyor. Bu sene koronavirüs sebebiyle tam kapanma sokağa çıkma yasağı devam ederken annelerinin gününü uzaktan kutlamak isteyenler olacak. Bu kapsamda; Anneler Günü ne zaman, bugün mü? hangi güne denk geliyor, Pazar mı?

Anneler Günü 2021 ne zaman, bugün mü? Bu sene Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Pazar mı?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyadaki birçok ülkede farklı zamanlarda kutlanan ve anneleri onurlandıran özel bir olan tarihi merak ediliyor. Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. 2021 yılında mayıs ayının ikinci pazar günü ise 9 Mayıs'a denk geliyor. Yani 9 Mayıs 2021 Pazar günü Anneler Günü olarak kutlanacak.

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Anneler Günü 2021 ne zaman, bugün mü? Bu sene Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Pazar mı?

2021 ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Bu sene 2021 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadın, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Anneler Günü 2021 ne zaman, bugün mü? Bu sene Anneler Günü hangi güne denk geliyor, Pazar mı?

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

Sevginin, şefkatin, fedakarlığın sembolü, her şeyin en iyisine en güzeline layık olan annelerimizin kutlu olsun.

Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her sanıye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsın. Anneler günün kutlu olsun...

Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...

Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

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