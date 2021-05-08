Anneler Günü ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? 2021 Anneler Günü yarın mı olacak?

Mayıs ayının ortalarına doğru gelinirken 2021 Anneler Günü ne zaman sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Annelerimizin kıymetinin anlaşıldığı bu gün, ülkemizde Mayıs ayında kutlanıyor. Hâl böyle olunca, Anneler Günü ne zaman, yarın mı konusu ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Sürpriz yaparak annelerini sevindirmek isteyenler, Anneler Günü ne zaman sorusu ile ilgili bilgi edinmeye çalışıyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHİ 2021

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da öncesinden başladı. Ülkelere Anneler Günü kutlama tarihi farklılık gösteriyor. Anneler Günü, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor.

İşte, 2021 Anneler Günü ne zaman sorusunun yanıtı;