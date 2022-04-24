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Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Anneler günü tarihi
Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:55
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
13:55
Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Anneler günü tarihi
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan anneler günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Hayattaki en değerli varlıklarımızdan olan annelerimizin bu güzel gününü kutlamak isteyenler, Anneler Günü ne zaman, hangi gün soruları araştırılıyor. Peki, İlk olarak ABD'nin Virginia eyaletinde ortaya çıkan Anneler Günü ne zaman? Bu yıl Anneler Günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor?