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Haberler Yaşam Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Anneler günü tarihi
Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 13:55

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Anneler günü tarihi

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan anneler günü için heyecanlı bekleyiş başladı. Hayattaki en değerli varlıklarımızdan olan annelerimizin bu güzel gününü kutlamak isteyenler, Anneler Günü ne zaman, hangi gün soruları araştırılıyor. Peki, İlk olarak ABD'nin Virginia eyaletinde ortaya çıkan Anneler Günü ne zaman? Bu yıl Anneler Günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor?

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Anneler günü tarihi

Her sene tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Kıymetli annelerimizi sevindirebilmek için bir fırsat olarak kabul edilen bu özel ve anlamlı günde de onlar için hazırlıklar yapılacak. Bu noktada, Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor soruları araştırılıyor. İşte Anneler günü tarihi
BU YIL ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Ülkemizde bu yıl Anneler Günü 8 Mayıs 2022 tarihine denk geliyor. Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü, Anneler Günü olarak kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Anneler günü tarihi

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

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Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Anneler günü tarihi

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Anneler Günü ne zaman, hangi gün? Anneler günü hangi ayda ve ayın kaçına denk geliyor? İşte Anneler günü tarihi
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