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Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Anneler Günü tarihi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
16:42
Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Anneler Günü tarihi
Anneler Günü, her yıl mayıs ayında kutlanan anlamlı ve duygusal bir gün olarak takvimlerde yerini alıyor. Bu özel gün, annelerimize olan sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade etmenin güzel bir vesilesi. Dünyanın farklı ülkelerinde başka tarihlerde kutlansa da genel kabul mayıs ayı olarak görüşüyor. 2025 yılı için bu özel gün yaklaşırken, sevdiklerine sürpriz yapmak ve hediye hazırlıklarına erkenden başlamak isteyen birçok kişi tam tarihi araştırmaya başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün, kaç gün kaldı?