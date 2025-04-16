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Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:02 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:42

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü, her yıl mayıs ayında kutlanan anlamlı ve duygusal bir gün olarak takvimlerde yerini alıyor. Bu özel gün, annelerimize olan sevgimizi ve minnettarlığımızı ifade etmenin güzel bir vesilesi. Dünyanın farklı ülkelerinde başka tarihlerde kutlansa da genel kabul mayıs ayı olarak görüşüyor. 2025 yılı için bu özel gün yaklaşırken, sevdiklerine sürpriz yapmak ve hediye hazırlıklarına erkenden başlamak isteyen birçok kişi tam tarihi araştırmaya başladı. Peki, Anneler Günü ne zaman, hangi gün, kaç gün kaldı?

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Anneler Günü tarihi

2025 yılında Anneler Günü tarihi gündemdeki yerini aldı. Annelerine unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyen çocuklar ve aile bireyleri, en anlamlı hediyeyi bulmak için şimdiden planlarını yapmaya koyuldu. Sevgi dolu notlar, rengarenk çiçekler ve kalplerle süslenecek evler ve sokaklar için geri sayım başlamış durumda. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanıyor?

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Genellikle mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü 2025 yılında 11 Mayıs tarihine denk geliyor.

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Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar.

Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Dünyada farklı tarihleri bulunan Anneler Günü en yaygın şekilde Mayıs ayının 2. haftasına denk gelir.

Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Anneler Günü tarihi

ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

  • Çiçek Buketi + Not Kartı
  • Parfüm
  • Takı
  • Fotoğraf Albümü
  • Kişiye Özel Kupa, Tişört veya Yastık
  • Ahşap Oyma Aile Ağacı Tablosu
  • Spa & Masaj Hediyesi
  • Kitap + Şık Bir Ayraç
  • Mutfak Aletleri: Air fryer, smoothie blender gibi pratik cihazlar.
  • Şık Bir Servis Takımı
Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Anneler Günü tarihi