Anneler Günü ne zaman, kaç gün kaldı? İşte 2025 Anneler Günü tarihi

2025 yılında Anneler Günü tarihi gündemdeki yerini aldı. Annelerine unutulmaz bir sürpriz yapmak isteyen çocuklar ve aile bireyleri, en anlamlı hediyeyi bulmak için şimdiden planlarını yapmaya koyuldu. Sevgi dolu notlar, rengarenk çiçekler ve kalplerle süslenecek evler ve sokaklar için geri sayım başlamış durumda. Peki, Anneler Günü ne zaman kutlanıyor?