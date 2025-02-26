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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Annem Ankara 12. bölüm izle: Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 26.02.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 19:57

YENİ BÖLÜM! Annem Ankara 12. bölüm izle: Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle ekranı

Kanal D ekranlarında her hafta çarşamba günü yayımlanan dizi yeni bölümüyle takip ediliyor. Annem Ankara 12. bölüm izle araştırmaları dizi takipçilerinin gündeminde. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür gibi isimlerin yer aldığı yapımın bu haftaki bölümünde yeniden tansiyon yükseliyor. İşte, Annem Ankara son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

YENİ BÖLÜM! Annem Ankara 12. bölüm izle: Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle ekranı

Annem Ankara 12. bölüm izle Kanal D dizi ekranlarında takip ediliyor. Ankara'da geçen hikaye bir dönemi anlatıyor. Bir annenin mücadelesini anlatan yapımın yeni bölümü için ekran başında yerler alındı. İşte, 26 Şubat 2025 tarihli Annem Ankara son bölüm izle ekranı:

YENİ BÖLÜM! Annem Ankara 12. bölüm izle: Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle ekranı

ANNEM ANKARA 12. BÖLÜM İZLE

Kanal D'de yayımlanan dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/bolumler

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YENİ BÖLÜM! Annem Ankara 12. bölüm izle: Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle ekranı

ANNEM ANKARA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan'ın suçsuz olduğunu ortaya çıkarmak için çabalayan Zuhal'i şantiye şefinin polislere anlattıkları şoka uğratır. Tüm çabaları bu ifade ile boşa çıkmak üzeredir. Hasan'ın özgürlüğe kavuşması için umutlar azalmaktadır.

YENİ BÖLÜM! Annem Ankara 12. bölüm izle: Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle ekranı

Babasının yokluğuyla mücadele eden Başar'ı okulda da sancılı günler beklemektedir. Burak ile okulda uğradıkları kötü muamele ikisini de bezdirecektir. Burak'ın gittikçe artan öfkesi önünde ne var ne yoksa yakıp yıkmak üzeredir.

YENİ BÖLÜM! Annem Ankara 12. bölüm izle: Kanal D ile Annem Ankara son bölüm izle ekranı

Herkes Hasan'a sırtını dönmüşken çocukları için Zuhal'in ona destek olmaktan başka yapacak bir şeyi yoktur. Fakat günün sonunda öğrendikleri acı gerçek hem Zuhal'i hem de Hasan'ı çok daha kötü günlerin beklediğinin habercisidir.

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