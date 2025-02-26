Annem Ankara 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Annem Ankara yeni bölüm fragmanı gündemde

Babasının yokluğuyla mücadele eden Başar'ı okulda da sancılı günler beklemektedir. Burak ile okulda uğradıkları kötü muamele ikisini de bezdirecektir. Burak'ın gittikçe artan öfkesi önünde ne var ne yoksa yakıp yıkmak üzeredir.