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Annem Ankara 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Annem Ankara yeni bölüm fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 26.02.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
23:40
Annem Ankara 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D ile Annem Ankara yeni bölüm fragmanı gündemde
Son bölümün ardından izleyiciler, Annem Ankara yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Gelecek hafta neler olacağını öğrenmek isteyen dizi tutkunları, fragmanları yakından takip ediyor. Her çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelen dizinin yeni tanıtımı ile ilgili araştırmalar hız kazanırken hikayenin nasıl devam edeceği merak konusu. Peki, Annem Ankara 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?