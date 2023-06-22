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Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 19:24
Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
19:24
Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...
Bağcılar'da gerçekleşen ve tam anlamıyla kan donduran olayla ilgili yeni gelişme. Geçen yıl annesinin boğazını keserek kafasını sokağa atan Ali Sayan ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında olayı hatırlamadığını söyleyen Sayan, "Ben küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Hastalığımdan önce saldırganlığım yoktu. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanığın babası ve ağabeyi şikayetçi olmazken tanık olarak dinlenen yenge Faydagül Sayan "Ali kapıyı açtığında elinde bıçak vardı, annesi ölmüştü. 'Ali ne yaptın, anneni mi öldürdün?' dedim. Ali, 'Susun komşular duymasın' dedi. Ama kendisinde değildi. Gözleri dışarıya çıkacak gibiydi ağzı yamulmuştu" diye konuştu.