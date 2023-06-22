Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...

BABASI VE ABİSİ ŞİKAYETÇİ OLMADI



Olay esnasında işyerinde olduğunu söyleyen baba Ferudun Sayan ise, "Oğlum sürekli uyuşturucu kullanıyordu. Bazen kendi kendine zarar veriyordu. Kendini dövüp küfür ediyordu. Uyuşturucu tedavisi için hastaneye de yatırmıştım. 24 gün hastanede kaldı sonra ne kadar yalvardıysam da kanında bir şey yok diyerek hastaneden çıkardılar. Şikayetçi de değilim napayım ki yapacak bir şey yok" dedi. Ağabeyi Mustafa Sayan ise, "Kardeşimin madde kullandığını biliyordum. Ben ve kardeşim aynı odada kalıyorduk. Evde kendi kendine değişik hareketler yapıyordu. Dolapları itiyordu, kendi kendine konuşuyordu. Biz uyuşturucuyu bıraktığını biliyorduk.