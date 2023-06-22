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Haberler Yaşam Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...
Giriş Tarihi: 22.06.2023 19:24 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 19:24

Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...

Bağcılar'da gerçekleşen ve tam anlamıyla kan donduran olayla ilgili yeni gelişme. Geçen yıl annesinin boğazını keserek kafasını sokağa atan Ali Sayan ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında olayı hatırlamadığını söyleyen Sayan, "Ben küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Hastalığımdan önce saldırganlığım yoktu. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanığın babası ve ağabeyi şikayetçi olmazken tanık olarak dinlenen yenge Faydagül Sayan "Ali kapıyı açtığında elinde bıçak vardı, annesi ölmüştü. 'Ali ne yaptın, anneni mi öldürdün?' dedim. Ali, 'Susun komşular duymasın' dedi. Ama kendisinde değildi. Gözleri dışarıya çıkacak gibiydi ağzı yamulmuştu" diye konuştu.

Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...

Türkiye bu kan donduran olayı konuşmuştu. Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de Hava Sayan, oğlu Ali Sayan tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Ali Sayan ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Sayan, ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...

"OLAYLARI HATIRLAMIYORUM BERAATİMİ İSTİYORUM"

Güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen Ali Sayan, "Ben olayı hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimde haberlere çıkmış, ben oradan öğrendim. Ben küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Hastalığımdan önce saldırganlığım yoktu. Olayları hep içime atıyordum, kimseyle konuşmuyordum. Çok nadir yakın arkadaşlarımla konuşabiliyordum. Son bir senedir hastalığım farklı bir boyuta taşındı. Ne olduysa son bir senede oldu. Hastanede yattım. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Hemen hemen bütün uyuşturucuları kullanıyordum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

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Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...

Hakimin annenle uyuşturucu madde almak için para nedeniyle tartışmış olabilir misin? Sorusuna ise, "Ben eskiden beri uyuşturucu madde kullanıyordum. Annemden para istiyordum ancak parayla ilgili annemle hiç bir tartışmamız olmadı. Ben annemin kafası kolları ve uzuvlarını kesildiğini hatırlamıyorum bu detayları haberlerde öğrendim. Yengelerime kapıyı açtığımı kimse duymasın şeklindeki beyanlarımı da hatırlamıyorum. Benim düzenli olarak kullandığım ilaçlarda vardı. Annem alıyordu ilaçlarımı ben kullanıyordum" diyerek yanıtladı.

Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...

BABASI VE ABİSİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay esnasında işyerinde olduğunu söyleyen baba Ferudun Sayan ise, "Oğlum sürekli uyuşturucu kullanıyordu. Bazen kendi kendine zarar veriyordu. Kendini dövüp küfür ediyordu. Uyuşturucu tedavisi için hastaneye de yatırmıştım. 24 gün hastanede kaldı sonra ne kadar yalvardıysam da kanında bir şey yok diyerek hastaneden çıkardılar. Şikayetçi de değilim napayım ki yapacak bir şey yok" dedi. Ağabeyi Mustafa Sayan ise, "Kardeşimin madde kullandığını biliyordum. Ben ve kardeşim aynı odada kalıyorduk. Evde kendi kendine değişik hareketler yapıyordu. Dolapları itiyordu, kendi kendine konuşuyordu. Biz uyuşturucuyu bıraktığını biliyorduk.

Annesinin boğazını keserek sokağa atmıştı! İşte mahkemedeki sözleri: Küçük yaşımdan beri...

Olaydan bir gün önce, gece kardeşimin telefonda birinden madde istediğini gördüm. Kızdım ona, anneme de söyledim. Annemde kızdı, saydırdı. Ama o kendisinde değildi, sağa sola gidiyordu. Olay olduğu gün sabah kahvaltı yaptık. Ali, kahvaltıya katılmadı. Daha sonra ben evden ayrıldım. Annem ve Ali evde kaldı. Mahalleden bir çocuk beni arayarak 'Ağabey koş, kardeşin anneni rehin aldı' dedi. Eve gidene kadar her şey olmuş. Şikayetçi değilim. Evden çıkmamla eve gelmem arkasında yaklaşık yarım saat vardı. Bütün olaylar bu süre içerisinde oldu. Kardeşim uyuşturucu madde kullansa da kullanmasa da kendisinden geçiyordu" ifadelerini kullandı.

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