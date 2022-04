Bugün, cennetten gelen en iyi melek bu dünyada doğdu ve sonra güzel annem oldu. Doğum Günün Kutlu olsun canım annem.

Çocukken, bana örnek olmak için benden önce; gençken, her ihtiyacım olduğunda beni gözetmek için arkamdan, yetişkin olduğumda ise destek vermek için hep yanımda yürüdün. Her an yanımda olduğun için sana minnettarım. Doğum günün kutlu olsun!