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Haberler Yaşam Antalya bayram namazı saati! 2025 Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 19:26 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 19:31

Antalya bayram namazı saati! 2025 Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Antalya'da Ramazan Bayramı sevinçle karşılanacak. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı, Antalya'daki camilerde bayram namazı kılınarak bayram coşkusu başlayacak. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Antalya'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Antalya bayram namazı saati!

Antalya bayram namazı saati! 2025 Antalya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı'nı sevinç ve huzur içinde karşılamaya hazırlanıyor. Bayramın en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, camilerde birlik ve beraberlik içinde eda edilecek. Peki, Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Antalya bayram namazı saati...

Antalya bayram namazı saati! 2025 Antalya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 30 Mart Pazar 1. Günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala 81 il için bayram namazı saati merak konusu oldu.

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Antalya bayram namazı saati! 2025 Antalya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İşte Antalya Bayram namazı saati;
Antalya'da bayram namazı bu yıl 07.16'da kılınacak.

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Antalya bayram namazı saati! 2025 Antalya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan, iki rekâttan oluşan bir namazdır. Cemaatle kılınması sünnet olan bu namaz, özel tekbirleriyle diğer namazlardan farklılık gösterir. İşte bayram namazının kılınışı:

Bayram Namazının Kılınışı
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.
İlk Tekbirler: İmam "Allahu Ekber" diyerek namaza başlar, cemaat de tekbir alarak ellerini kaldırır ve bağlar.
Zammı Sure: İmam Fatiha suresini ve ardından bir sure okur, cemaat ise sessizce dinler.
Ek Tekbirler: Rükûa gitmeden önce üç defa tekbir alınır:
Birinci ve ikinci tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yana bırakılır.
Üçüncü tekbirde eller kaldırılmadan bağlanır.
Rükû ve Secde: Normal namazdaki gibi rükû ve secde yapılarak ikinci rekâta kalkılır.
İkinci Rekât:İmam Fatiha ve bir sure okur.
Rükûdan önce üç defa tekbir alınır. Üçüncü tekbirde eller yana bırakılır.
Dördüncü tekbirle rükûya gidilir ve secdeler yapılarak oturulur.
Tahiyyat ve Selam: Son olarak "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve dualar okunur, ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Antalya bayram namazı saati! 2025 Antalya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI DUASI
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد كما رزقتنا من الطيبات، ولك الحمد كما علمتنا الحكمة والقرآن.
اللهم اجعل هذا اليوم يوم فرح وسرور، واغفر لنا ولأهلنا ولجميع المسلمين، وتقبل أعمالنا، وأصلح أحوالنا، وبارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا.
Allah'ım! Sana hamdolsun ki bizi İslam ile hidayete erdirdin, Sana hamdolsun ki bize helal ve temiz rızıklar verdin, Sana hamdolsun ki bize hikmeti ve Kur'an'ı öğrettin.
Allah'ım! Bu günü sevinç ve mutluluk günü kıl. Bizi, ailemizi ve tüm Müslümanları bağışla. Amellerimizi kabul eyle. Hâlimizi düzelt, ömrümüzü ve rızkımızı bereketli kıl.