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Antalya bayram namazı saati! 2025 Antalya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
19:31
Bayram namazı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.2025 Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Antalya'da Ramazan Bayramı sevinçle karşılanacak. Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar sabahı, Antalya'daki camilerde bayram namazı kılınarak bayram coşkusu başlayacak. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Antalya'da Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Antalya bayram namazı saati!