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çiçeği i başladı

Giriş Tarihi: 17.04.2018 22:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 22:26
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çiçeği i başladı
Antalya portakal çiçeği festivali başladı

kapsamında 50 ton , limon ve greyfurt kullanılarak, kentin sembolü mimari eserlerin heykelleri ile 1071 metrekarelik "portakal halı" yapıldı.

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çiçeği i başladı
Antalya portakal çiçeği festivali başladı

Dokuma Park'taki in ilk gününde, 50 ton , limon ve greyfurt kullanılarak 'nın sembol mimari eserleri anlatıldı. Park alanında saat kulesi, yivli minare, üç kapılar ve tren heykelinin yanı sıra Malazgirt Zaferi'ne vurgu yapılmak amacıyla 1071 metrekare büyüklüğünde geleneksel Türk motiflerini yansıtan "portakal halı" yapıldı.

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çiçeği i başladı
Antalya portakal çiçeği festivali başladı

Narenciye ürünlerinden yapılan eserler, e gelen vatandaşlardan ilgi gördü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 'da bu mevsimin çiçeği günleri olduğunu belirterek, çocukluklarında bahar meltemlerinin bu ağaçlardan getirdiği kokuları içlerine çektiklerini söyledi.

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çiçeği i başladı
Antalya portakal çiçeği festivali başladı

çiçeğini ve portakal ağaçlarını lıların unuttuğunu vurgulayan Tütüncü, şöyle konuştu: "Özellikle imar planlarıyla portakal bahçelerinin yerini binaların alması, bu sürecin ciddi manada tetikleyicisi oldu. Çocukluğumuzda Antalya'da portakal çiçeği adına bir cadde yoktu. Portakal çiçeğinin bizzat kendisi vardı. Portakal çiçeği günleri, Antalyalıların çok özel kabul ettiği günlerdi. Antalya gibi portakalıyla ünlenmiş, 50 küsur yıldır adına lerin düzenlendiği bu anlamlı şehrin portakalını, çok daha farklı bir şekilde gündeme taşımak istedik. Dokuma Park'ta hem bu festivalin hem de Dokuma Fabrikası içerisine kazandırmış olduğumuz 5 bin metrekarelik portakal bahçesinin açılışını yapıyoruz."

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çiçeği i başladı
Antalya portakal çiçeği festivali başladı

Tütüncü, de kullanılan 50 ton narenciyenin ziyan olmayacağını, suyunun sıkılıp vatandaşa dağıtılacağını kaydetti.

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çiçeği i başladı
Antalya portakal çiçeği festivali başladı

Konuşmanın ardından, 12 Nisan'a kadar sürecek in açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

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çiçeği i başladı
Antalya portakal çiçeği festivali başladı
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