Haberler Yaşam Antalya TOKİ arsaları nerede? İşte 28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet!

Giriş Tarihi: 28.03.2023 20:38 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 20:38

Antalya TOKİ arsaları nerede? İşte 28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet!

TOKİ Antalya arsa kura sonuçları listesi e devlet sorgulama ekranı 27 – 28 Mart 2023 tarihlerinde yapılan Antalya TOKİ arsa kura çekimi sonrası araştırılıyor. 20 Mart itibariyle yapılan ikinci etap kuraları sonucu toplam 66.237 arsa hak sahiplerini buldu. Müşterek 10 bin arsa yapılan kuralar sonucu hak sahiplerini buldu. TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar arsa hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilir. Hali hazırda hak kazandığını öğrenen vatandaşlar, "Antalya TOKİ arsaları nerede?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Antalya TOKİ arsa sonuçları isim listesi