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Haberler Yaşam Antalya TOKİ arsaları nerede? İşte 28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet!
Giriş Tarihi: 28.03.2023 20:38 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 20:38

Antalya TOKİ arsaları nerede? İşte 28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet!

TOKİ Antalya arsa kura sonuçları listesi e devlet sorgulama ekranı 27 – 28 Mart 2023 tarihlerinde yapılan Antalya TOKİ arsa kura çekimi sonrası araştırılıyor. 20 Mart itibariyle yapılan ikinci etap kuraları sonucu toplam 66.237 arsa hak sahiplerini buldu. Müşterek 10 bin arsa yapılan kuralar sonucu hak sahiplerini buldu. TOKİ Antalya arsa kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar arsa hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilir. Hali hazırda hak kazandığını öğrenen vatandaşlar, "Antalya TOKİ arsaları nerede?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Antalya TOKİ arsa sonuçları isim listesi

Antalya TOKİ arsaları nerede? İşte 28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet!

28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları yapılan çekilişler ile birlikte belli oldu. 8 gün içerisinde 22 ilde TOKİ arsa kura çekilişi gerçekleşti. TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi noter huzurunda yapılan kuralarda ekranlardaki yerini aldı. İsmini ekranda gören vatandaşlar, "Antalya TOKİ arsaları nerede?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

Antalya TOKİ arsaları nerede? İşte 28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

20 - 27 Mart tarihleri arasında yapılacak TOKİ arsa kura çekimi ile arsalar kuraya çıktı. Toplam 66.237 arsa hak sahiplerini buldu. İşte, kurası çekilen o iller:

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Antalya TOKİ arsaları nerede? İşte 28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet!

20 Mart: Edirne, Bolu, Rize, Düzce, Yalova, Çorum

21 Mart: Çanakkale, Tekirdağ, Erzurum

22 Mart: Sivas, Manisa, Sakarya, Mersin, Kütahya

23 Mart: Bursa, Sivas

24 Mart: Çankırı, Kütahya, Van, Çankırı

27 Mart: Antalya, İstanbul

Antalya TOKİ arsaları nerede? İşte 28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet!

TOKİ ANTALYA MÜŞTEREK ARSA KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ!

Antalya Merkez arsa kura çekimi 28 Mart ile sona erdi. Kura çekilişi ardından sonuçlar e-devlet ekranı üzerinden araştırılacak.

Sonuçların sistemde yer almasının öncesinde isim listesi canlı yayın ile ekranlara yansıdı.

Antalya TOKİ arsaları nerede? İşte 28 Mart 2023 TOKİ Antalya arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet!

TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk Evim Arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

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