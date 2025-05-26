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Antalya'da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
09:56
Antalya'da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan korkunç olay, baba ile oğlu arasındaki tartışmanın cinayetle sonuçlanmasıyla gündeme oturdu. 60 yaşındaki baba Ali T., 25 yaşındaki oğlu Barış T.'yi konuşmak için çağırdığı boş arazide yaptıkları duyanların kanını dondurdu. Olay yerinden kaçan baba, kısa süre sonra evinde yakalandı. İşte detaylar…