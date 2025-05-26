Antalya’da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!

VATANDAŞLARIN İHBARI HAYAT KURTARAMADI



Boş araziden gelen kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu kontrol etmek için olay yerine gitti. Parkta bulunan bazı kişiler, Barış T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç adamın aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

