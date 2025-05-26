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Haberler Yaşam Antalya'da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 09:56

Antalya'da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan korkunç olay, baba ile oğlu arasındaki tartışmanın cinayetle sonuçlanmasıyla gündeme oturdu. 60 yaşındaki baba Ali T., 25 yaşındaki oğlu Barış T.'yi konuşmak için çağırdığı boş arazide yaptıkları duyanların kanını dondurdu. Olay yerinden kaçan baba, kısa süre sonra evinde yakalandı. İşte detaylar…

Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya’da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!

Olay, 25 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak'taki boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir oğlu Barış T. ile aralarında sorunlar bulunan Ali T., oğlunu konuşmak için evine yakın bir noktadaki boş araziye çağırdı.

Antalya’da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!

BOŞ ARAZİYE ÇAĞIRIP DEHŞETİ YAŞATTI!

Baba-oğul arasında başlayan konuşma, kısa sürede henüz bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir tartışmaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle Ali T., yanında taşıdığı bıçakla oğlu Barış T.'yi defalarca bıçakladı ve olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Antalya’da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!

VATANDAŞLARIN İHBARI HAYAT KURTARAMADI

Boş araziden gelen kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu kontrol etmek için olay yerine gitti. Parkta bulunan bazı kişiler, Barış T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç adamın aldığı çok sayıda bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya’da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, detaylı bir çalışma yürüttü. Barış T.'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya’da baba vahşeti! Oğlunu boş araziye çağırıp yaptıkları bir şehrin kanını dondurdu!

KATİL BABA EVİNDE YAKALANDI

Oğlunu vahşice öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Ali T., aynı sokakta bulunan ikametinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheli baba, ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.