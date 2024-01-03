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Antalya’da tıraş ücretlerine rekor zam: 'Altın makasla mı kesiyorlar!'
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:04
Antalya’da tıraş ücretlerine rekor zam: 'Altın makasla mı kesiyorlar!'
Yeni yılda Antalya'da saç kesim fiyatları yüzde 80 arttı. Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın üyelerine gönderdiği yeni fiyat listesinde saç sakal kesimi, 'Lüks' tarifedeki berberlerde 1100 lira, 'A' tarifesinde 550 lira, 'B' tarifesinde 480 lira ve 'C' tarifesinde 400 lira olarak belirlendi.