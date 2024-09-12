Giriş Tarihi: 12.09.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
13:51
Antalya’da vahşet: Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!
Kan donduran olay Antalya'da, meydana geldi. Bir sitenin yöneticisi 52 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları, 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi 47 yaşındaki Savaş Temirhanoğulları tarafından tabancayla 5 el ateş edilip öldürüldü. Silah seslerini duyup kabus gördüğünü düşünerek uyumayı sürdüren çiftin kızları 17 yaşındaki İ.T., uyandığında annesini kanlar içinde buldu. İşte haberin detayları…