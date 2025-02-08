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AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
14:41
AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi akademik takvimi açıklandı. Açıköğretim sistemiyle ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler, güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından yeni dönem için kayıt işlemlerine odaklandı. Bu kapsamda, 2025 bahar dönemi için kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi duyuruldu. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?