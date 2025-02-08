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Haberler Yaşam AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 14:41

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi akademik takvimi açıklandı. Açıköğretim sistemiyle ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler, güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından yeni dönem için kayıt işlemlerine odaklandı. Bu kapsamda, 2025 bahar dönemi için kayıt yenileme tarihleri ve sınav takvimi duyuruldu. Peki, AÖF 2025 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024-2025 eğitim yılının güz dönemi sona erdi. Bahar döneminde öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için AÖF 2025 Bahar Dönemi akademik takvimi duyuruldu. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri hangi tarihlerde yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

AÖF BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri 10 Şubat-25 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

19-20 Nisan 2025 Bahar Dönemi Vizeleri

24-25 Mayıs 2025 Bahar Dönemi Finalleri

AÖF BAHAR DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

YAZ OKULU TARİHLERİ

Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 (7 Hafta)

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