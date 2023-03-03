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AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 16:02
Güncelleme Tarihi: 03.03.2023
16:07
AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?
Deprem felaketinin ardından online eğitime geçen üniversiteler ile açık öğretim öğrencileri de AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mı olacak sorularına cevap arıyor. 2 Mart tarihinde AÖF kayıt yenileme işlemlerinin de bitmesinin ardından sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 AÖF kayıt yenileme ekranı, sınav tarihleri ve konu ile ilgili son haberler…