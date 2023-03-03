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Haberler Yaşam AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 16:07

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?

Deprem felaketinin ardından online eğitime geçen üniversiteler ile açık öğretim öğrencileri de AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mı olacak sorularına cevap arıyor. 2 Mart tarihinde AÖF kayıt yenileme işlemlerinin de bitmesinin ardından sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte, 2023 AÖF kayıt yenileme ekranı, sınav tarihleri ve konu ile ilgili son haberler…

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin bitmesinin ardından Açık Öğretim öğrencileri sınav takvimi araştırmaya başladı. Yüksek lisans öğrencileri için online olan eğitim öğretim lisans öğrencileri için de AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi sorularına yanıt arıyor. Peki AÖF Sınavları ne zaman yapılacak, sınav tarihleri yayınlandı mı? İşte AÖF bahar dönemi sınav takvimi ile ilgili son gelişmeler…

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

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AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?

AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: 2023 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.

AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecek.

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