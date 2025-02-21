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Haberler Yaşam AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:16

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 bahar dönemi için akademik takvimini duyurdu. Açıköğretim öğrencilerinin takip etmesi gereken önemli tarihler belli oldu. Kayıt yenileme işlemlerinde son güne gelinirken sınav tarihleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak,sınav tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar…

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024-2025 akademik yılının güz dönemi tamamlandı. Eğitimine bahar döneminde devam edecek öğrenciler için yeni dönemin takvimi belli oldu.Peki, 2025 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri hangi tarihte sona erecek? İşte detaylar…

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNDE SON GÜN!

Açıköğretim Fakültesi 2025 bahar dönemi ders kayıt işlemleri 10 Şubat- 21 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

AÖF BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bahar Dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri 10 Şubat-25 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

19-20 Nisan 2025 Bahar Dönemi Vizeleri

24-25 Mayıs 2025 Bahar Dönemi Finalleri

AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

YAZ OKULU TARİHLERİ

Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 (7 Hafta)

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