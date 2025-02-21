Haberler
Yaşam
AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
17:16
AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025 bahar dönemi için akademik takvimini duyurdu. Açıköğretim öğrencilerinin takip etmesi gereken önemli tarihler belli oldu. Kayıt yenileme işlemlerinde son güne gelinirken sınav tarihleri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ne zaman yapılacak,sınav tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen ayrıntılar…