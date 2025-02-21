AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ: 2025 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek, 2. dönem sınavları hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) güz dönemi final sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024-2025 akademik yılının güz dönemi tamamlandı. Eğitimine bahar döneminde devam edecek öğrenciler için yeni dönemin takvimi belli oldu.Peki, 2025 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri hangi tarihte sona erecek? İşte detaylar…