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Giriş Tarihi: 04.12.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 14:50

AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınavı tarihleri ile ders geçme notu hesaplama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Güz dönemi vize sınavlarının ardından gözler AÖF final sınavı tarihlerine çevrildi. Bu kapsamda; "AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt aranırken kurum tarafından yapılan açıklamaya göre; ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı, ara sınav notunun yüzde 30'u, ödev notunun yüzde 20'si, dönem sonu sınav notunun ise yüzde 50 olduğu bildirildi. Peki; AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte AÖF final sınavı tarihleri ile ders geçme notu hesaplama

AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınavı tarihleri ile ders geçme notu hesaplama

AÖF final sınavı tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre belli oldu. Güz dönemi dönem sonu sınavları olarak bilinen final sınavları Ocak 2022'de düzenlenecek. Bu kapsamda; söz konusu sınava katılacak olanlar "AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖF final sınavı tarihleri ile ders geçme notu hesaplama

AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınavı tarihleri ile ders geçme notu hesaplama

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

Sınavlara ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınavı tarihleri ile ders geçme notu hesaplama

AÖF DERS GEÇME PUANLARI KAÇ?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan test sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Elde edilen sonuç ile bir sorunun puan değeri çarpılarak sınav notu hesaplanır. Sınav notu sıfırın altındaysa bu not sıfır olarak kabul edilir.

-"Başarı Notu", dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

-Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir.

-İngilizce Öğretmenliği Lisans Programındaki öğretim dili Türkçe olan derslerin sınavlarından alınan notların başarı notuna katkısı; ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun ise %70'idir. Öğretim dili İngilizce olan derslerin sınavlarından alınan notların "Başarı Notu"na katkısı ise; ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun ise %60'ıdır.

AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınavı tarihleri ile ders geçme notu hesaplama

-"Başarı Notu"nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.

-Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

-"Başarı Notu" alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

- 30 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:

(a) "Başarı Notu" 30 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.

(b) Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.

(c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır.

14- Öğrencinin "Başarı Notu"nda "Başarı Notu" ve "Harf Notu" açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda;

(a) Öğrencinin yeni "Başarı Notu" 30'un altında ise öğrenci FF "Harf Notu" ile değerlendirilir.

(b) Öğrencinin yeni "Başarı Notu" 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş "z değeri"ne Tablo 1'de karşılık gelen "Harf Notu" öğrenciye atanır.

AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınavı tarihleri ile ders geçme notu hesaplama
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