AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınavı tarihleri ile ders geçme notu hesaplama

-"Başarı Notu"nun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.

-Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.



-"Başarı Notu" alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.



- 30 ve üzerinde "Başarı Notu"na sahip öğrencilerin değerlendirilmesi (laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise aşağıdaki gibi yapılır:



(a) "Başarı Notu" 30 ve üzerinde olan öğrencilerin puanları normalleştirilmiş z değerlerine dönüştürülür. Bu amaçla birim normal dağılım için hazırlanmış olan z tablosundan yararlanılır. Normalleştirilmiş z değerleri bulunurken önce öğrencinin puanının bulunduğu gruptaki başarı yüzdesi hesaplanır. Bu yüzdeye karşılık gelen z değeri, z tablosundan yararlanılarak tespit edilir.

(b) Oluşan normal dağılım, normalleştirilmiş z değerlerine dayalı olarak 10 adet geçer not bulunduğundan 10 dilime ayrılır.



(c) Öğrenci sayısının 30 ve üzeri olduğu durumlarda her bir dilimin harf notu karşılığı, normalleştirilmiş z değerlerine göre atanır.



14- Öğrencinin "Başarı Notu"nda "Başarı Notu" ve "Harf Notu" açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda;



(a) Öğrencinin yeni "Başarı Notu" 30'un altında ise öğrenci FF "Harf Notu" ile değerlendirilir.



(b) Öğrencinin yeni "Başarı Notu" 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş "z değeri"ne Tablo 1'de karşılık gelen "Harf Notu" öğrenciye atanır.