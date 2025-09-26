AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2025-2026 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

Açıköğretim öğrencileri ders ekle-sil işlemleri için fakülteden yapılan açıklamaları ve yeni ders yılı takvimini inceliyor. Bu kapsamda AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. İşte 2025-2026 Açıköğretim Fakültesi takvimi ışığında AÖF kayıt yenileme tarihleri;