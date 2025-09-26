Haberler
Yaşam
AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2025-2026 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:57
AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2025-2026 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri yeni dönem için hazırlıklara başladı. AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusuyla fakültenin açıklamaları takip edilirken takvim belli oldu. İşte 2025-2026 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri hakkında detaylar.