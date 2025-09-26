Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? 2025-2026 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.09.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:57

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri yeni dönem için hazırlıklara başladı. AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusuyla fakültenin açıklamaları takip edilirken takvim belli oldu. İşte 2025-2026 Açıköğretim kayıt yenileme tarihleri hakkında detaylar.

Açıköğretim öğrencileri ders ekle-sil işlemleri için fakülteden yapılan açıklamaları ve yeni ders yılı takvimini inceliyor. Bu kapsamda AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. İşte 2025-2026 Açıköğretim Fakültesi takvimi ışığında AÖF kayıt yenileme tarihleri;

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ise 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Şubat'ta tamamlanacak.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme süreci tamamen online yürütülüyor. Öğrenciler:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu sistemine giriş yapacak ve ders seçimi işlemini gerçekleştirecek. Öğrenciler, akademik kurallara göre alabilecekleri dersleri seçmekle yükümlü olacak.

Seçilen dersler onaylandıktan sonra, kayıt yenileme harcı (öğrenim ücreti ve varsa dönemlik katkı payı) belirtilen bankalara yatırılacak.

Ödeme işlemi tamamlandığında kayıt yenileme süreci resmi olarak tamamlanacak.