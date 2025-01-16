AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu?

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı.Hafta sonu düzenlenecek olan sınavlar için öğrenciler, sınav giriş belgesinde belirtilen adreste ve salonda hazır bulunmak zorunda. Belgede, sınava gireceğiniz okulun adı, açık adresi, salon ve sıra bilgisi detaylı bir şekilde yer alıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu? İşte, AÖF sınav yerleri görüntüleme ekranı...