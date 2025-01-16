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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
16:49
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Güz Dönemi dönem sonu sınavlarına kısa bir süre kala, sınav yerleri adayların erişimine sunuldu. AÖF sınav giriş belgesi ile adaylar sınava girecekleri okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgileri kolayca öğrenebilecek. Peki Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF sınav sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu? İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...