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Haberler Yaşam AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 16:49

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Güz Dönemi dönem sonu sınavlarına kısa bir süre kala, sınav yerleri adayların erişimine sunuldu. AÖF sınav giriş belgesi ile adaylar sınava girecekleri okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgileri kolayca öğrenebilecek. Peki Anadolu Üniversitesi 2025 AÖF sınav sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu? İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu?

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı.Hafta sonu düzenlenecek olan sınavlar için öğrenciler, sınav giriş belgesinde belirtilen adreste ve salonda hazır bulunmak zorunda. Belgede, sınava gireceğiniz okulun adı, açık adresi, salon ve sıra bilgisi detaylı bir şekilde yer alıyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu? İşte, AÖF sınav yerleri görüntüleme ekranı...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu?

AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!
AÖF final sınavı giriş yerleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF tarafından yayımlandı. AOS öğrenci ekranından belgenizi çıktı olarak alabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL TARİHLERİ 2024
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 AÖF sınav tarihleri şu şekilde:

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu?

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI || Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları ne zaman, bu hafta sonu mu?
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