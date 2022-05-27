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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:37

AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından merakla inceleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu Bahar Dönemi final sınavlarına giren binlerce AÖF'lü, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. Yaz okuluna devam edip etmeyeceğini merak eden öğrenciler, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir sorularıyla sonuçlar hakkında son açıklamaları inceliyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden konuya ilişkin son açıklamalar, AÖF sınav sonuç tarihi ve AÖF Öğrenci Girişi ekranı!

AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları için bekleyen öğrenciler, AÖF Öğrenci Giriş ekranı ve sınav sonuç tarihi hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Bahar Dönemi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmıştı. Sınavların sonucuna ilişkin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamalar takip ediliyor. AÖF sınav sonuç tarihi derslerden geçip geçmediğini merak eden binlerce öğrencinin gündemini meşgul ediyor. İşte AÖF sonuçları öğrenme linki, sonuç tarihi ve Öğrenci Giriş Ekranı!

AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının iki ila üç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Fakülteden sınav sonuç tarihi hakkında yeni bir bilgi gelmesi halinde güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

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AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi final sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler göz önüne alındığında, 22 Mayıs'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının Mayıs ayı son haftasında açıklanması ön görülüyor.

AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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