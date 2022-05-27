Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:37

AÖF sınav sonuçları için nefesler tutuldu! AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından merakla inceleniyor. Geçtiğimiz hafta sonu Bahar Dönemi final sınavlarına giren binlerce AÖF'lü, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. Yaz okuluna devam edip etmeyeceğini merak eden öğrenciler, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, sınav sonucu nasıl öğrenilir sorularıyla sonuçlar hakkında son açıklamaları inceliyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden konuya ilişkin son açıklamalar, AÖF sınav sonuç tarihi ve AÖF Öğrenci Girişi ekranı!