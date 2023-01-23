Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 21:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 21:06

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlendi. Yüz yüze gerçekleştirilen oturumların ardından sıra sonuç aşamasına geldi. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, final sınavı sonuçlarını öğrenmek amacıyla "2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. 2023 AÖF sınav sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından AÖS üzerinden erişime açılacak. İşte, Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları açıklama tarihi hakkında bilgiler…

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Anadolu Üniversitesi, sınavlara ilişkin sonuçları genellikle 10-15 gün içerisinde duyuruyor. Bu noktada gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. İşte, 2023 AÖS ile Açıköğretim AÖF final sınavı final sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavları, 21-22 Ocak tarihlerinde düzenlendi. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu ve 30'ar dakika sınav süresi verildi.

Söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuç tarihini duyurmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ancak geçtiğimiz sınavların açıklandığı tarihlere bakıldığında sonuçlar, genellikle sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde öğrencilerin erişimine açılıyor.

Buna göre AÖF final sınavı sonuçlarının 5 Şubat'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sonuç sorgulama ekranı sabah.com.tr'de yer alacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 AÖF güz dönemi final sınavı soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor. AÖF final sınavı cevap anahtarı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.

Anadolu Mobil uygulaması ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifreleri ile oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

SON DAKİKA