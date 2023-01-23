AÖF sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularını gündeme taşıdı. Anadolu Üniversitesi, sınavlara ilişkin sonuçları genellikle 10-15 gün içerisinde duyuruyor. Bu noktada gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. İşte, 2023 AÖS ile Açıköğretim AÖF final sınavı final sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...