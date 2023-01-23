AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlendi. Yüz yüze gerçekleştirilen oturumların ardından sıra sonuç aşamasına geldi. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, final sınavı sonuçlarını öğrenmek amacıyla "2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. 2023 AÖF sınav sonuçları yapılacak değerlendirmelerin ardından AÖS üzerinden erişime açılacak. İşte, Açıköğretim Fakültesi final sınavı sonuçları açıklama tarihi hakkında bilgiler…