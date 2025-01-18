Haberler
Yaşam
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
11:03
AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi AÖF final sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşiyor. Üç oturumda gerçekleşen sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak ve öğrenciler her bir oturumda 30 dakika süreyle soruları yanıtlayacak. Dönem sonu notuna katkısı yüzde 70 olan bu sınavlara katılım sağlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, Anadolu üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?