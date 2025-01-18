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Haberler Yaşam AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 11:03

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi AÖF final sınavı 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşiyor. Üç oturumda gerçekleşen sınavlarda her ders için 20 soru sorulacak ve öğrenciler her bir oturumda 30 dakika süreyle soruları yanıtlayacak. Dönem sonu notuna katkısı yüzde 70 olan bu sınavlara katılım sağlayan adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, Anadolu üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Önlisans ve lisans eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler, yarıyıl sonu sınavlarının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Final sınav puanının dönem sonu başarı notuna katkısı yüzde 70 olacak. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.

Bu durumda AÖF final sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

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AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDECEK!

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.

Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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