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Haberler Yaşam AÖF sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı: 2023 AÖS giriş ile Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 10:17

AÖF sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı: 2023 AÖS giriş ile Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınav sonuçları, bugün başlayan sınav süreciyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depremi ardından üniversitelerde sınavların online olarak gerçekleştirildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda belirlenen tarihlerde sınavlara katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri "AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genel olarak Anadolu Üniversitesi sınavlara ilişkin sonuçlarını 15 gün içerisinde erişime açıyor. İşte 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama öğrenme ekranı ve tüm gelişmeler.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı: 2023 AÖS giriş ile Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları çevrimiçi sistem üzerinden bugün başlarken gözler bir yandan AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Bahar Dönemi ara sınav (vize) sınavları 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde online sistem üzerinden gerçekleşecek. Sınavların sonucuna ilişkin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamalar takip ediliyor. İşte AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı: 2023 AÖS giriş ile Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

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AÖF sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı: 2023 AÖS giriş ile Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sorumlu olunan derslerin sınav giriş bilgisi 31 Mart 2023 tarihinden itibaren öğrenci sayfasında (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yayımlanacaktır.

Sınav giriş bilgisinde hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceğiz yer alacaktır. Her bir dersin sınav tarihini kontrol etmeyi unutmayınız.

Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir ve 30 dakika sınav süresi verilir. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

SINAV GİRİŞ BİLGİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı: 2023 AÖS giriş ile Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

AÖF online sınavlara giriş işlemi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatabilecek.

Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacak. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı: 2023 AÖS giriş ile Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVINIZ İPTAL EDİLEBİLİR!

Yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." gibi durumlarda öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

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