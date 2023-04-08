AÖF sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı: 2023 AÖS giriş ile Bahar Dönemi AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınav sonuçları, bugün başlayan sınav süreciyle birlikte gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depremi ardından üniversitelerde sınavların online olarak gerçekleştirildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda belirlenen tarihlerde sınavlara katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri "AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genel olarak Anadolu Üniversitesi sınavlara ilişkin sonuçlarını 15 gün içerisinde erişime açıyor. İşte 2023 AÖF sınav sonuçları sorgulama öğrenme ekranı ve tüm gelişmeler.