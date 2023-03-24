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Haberler Yaşam AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:36

AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖF sınav tarihleri resmi sitede duyuruluyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmeye çalışanlar AÖF sınavları ne zaman, ayın kaçında ve hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. Kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz 13 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi ne zaman, belli mi? AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?

AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?

AÖF sınav tarihleri takvimi gündemde yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav tarihleri araştırması yapıyor. Bahar dönemi açık üniversite sınavları Nisan ayında düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek. Pek 2023 AÖF sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? İşte AÖF sınav tarihleri 2023

AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi ara sınavları için takvim belli oldu.

Buna göre; AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 nisanda, dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

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AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

BU konuda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan bir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde bir duyuru yapılması bekleniyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları ise 15-16 Nisan tarihlerine yapılacak.

AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?
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