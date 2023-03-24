Haberler Yaşam AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?

Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:36 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:36

AÖF sınav tarihleri 2023: AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerini yakından ilgilendiren AÖF sınav tarihleri resmi sitede duyuruluyor. Belli sebeplerden ötürü üniversiteyi dışardan bitirmeye çalışanlar AÖF sınavları ne zaman, ayın kaçında ve hangi tarihte sorusuna yanıt arıyor. Kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz 13 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. Peki AÖF sınav tarihleri 2023 takvimi ne zaman, belli mi? AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi, hangi tarihte ve nasıl yapılacak?