AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi alma linki: 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:13
2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi sınavları için hazırlıklar tamamlanıyor. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan sınavlarla ilgili olarak 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları yanıt arıyor. Bu kapsamda takvimi inceleyen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri; giriş belgesi alma ekranı için de araştırmaları hızlandırıyor. İşte AÖF sınav tarihleri ve merak edilenlere ilişkin detaylar;