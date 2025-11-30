AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi alma linki: 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Önümüzdeki hafta sonu üç oturumda gerçekleştirilecek güz dönemi sınavları ile ilgili olarak 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt arıyor. Açıköğretim öğrencilerinin her ders için 20 soru üzerinden değerlendirileceği sınavlara dair detaylar akademik takvimde yer aldı. İşte takvim doğrultusunda AÖF sınav tarihleri ve merak edilenlerin yanıtı;