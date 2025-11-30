Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi alma linki: 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.11.2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:13

2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi sınavları için hazırlıklar tamamlanıyor. Önümüzdeki hafta yapılması planlanan sınavlarla ilgili olarak 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları yanıt arıyor. Bu kapsamda takvimi inceleyen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri; giriş belgesi alma ekranı için de araştırmaları hızlandırıyor. İşte AÖF sınav tarihleri ve merak edilenlere ilişkin detaylar;

Önümüzdeki hafta sonu üç oturumda gerçekleştirilecek güz dönemi sınavları ile ilgili olarak 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt arıyor. Açıköğretim öğrencilerinin her ders için 20 soru üzerinden değerlendirileceği sınavlara dair detaylar akademik takvimde yer aldı. İşte takvim doğrultusunda AÖF sınav tarihleri ve merak edilenlerin yanıtı;

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 6-7 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 04-05 Nisan 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

AÖF SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

Sınavlar sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

Belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35'in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.

Örneğin vize sınavından 50 puan alan öğrencinin dönem sonu ortalamasına vize not etkisi 15 olurken Final sınavından 40 alan öğrencinin dönem sonu ortalamasına etkisi 28 olacak. 28+15 ile beraber 43 puana ulaşan öğrenci dersi başarıyla tamamlayacak.