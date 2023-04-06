Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları için geri sayım başladı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler, bahar dönemi AÖF sınav tarihleri takvimi araştırmasına çıktı. Kahramanmaraş depremi ardından üniversitelerde sınavların online olarak gerçekleştirildiği açıklanmıştı. Bu noktada AÖF vize sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. Öğrenciler sorumlu oldukları sınavların giriş bilgisine anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişebilecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte, detaylar…