Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 11:30

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları için geri sayım başladı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak olan öğrenciler, bahar dönemi AÖF sınav tarihleri takvimi araştırmasına çıktı. Kahramanmaraş depremi ardından üniversitelerde sınavların online olarak gerçekleştirildiği açıklanmıştı. Bu noktada AÖF vize sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. Öğrenciler sorumlu oldukları sınavların giriş bilgisine anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişebilecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak? İşte, detaylar…

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

''AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? AÖF sınavları online mı olacak yüz yüze mi, nasıl yapılacak?" sorularının yanıtları binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi AÖF ara sınav tarihleri belli oldu. Akademik takvime göre, ara sınavlar Nisan ayında düzenlenecek olup not ortalamasına %30 etki edecek. Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek olup 30 dakika sınav süresi verilecek. İşte, AÖF sınavları nasıl yapılacak sorusunun yanıtı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK, ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Yayınlanan takvime göre, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları Çevrimiçi (Online) olarak, esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden, 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. " ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

Sorumlu olunan derslerin sınav giriş bilgisi 31 Mart 2023 tarihinden itibaren öğrenci sayfasında (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yayımlanacaktır.

Sınav giriş bilgisinde hangi dersin sınavına hangi tarihte katılabileceğiz yer alacaktır. Her bir dersin sınav tarihini kontrol etmeyi unutmayınız.

Öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir ve 30 dakika sınav süresi verilir. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir. Sınavların yüz yüze veya online olması ders geçme alt sınırını etkilemiyor.

SINAV GİRİŞ BİLGİNİZİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamında yapılan sınavlar ile benzerlik gösteriyor.

AÖF online sınavlara giriş işlemi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası/şifre veya e-Devlet seçeneğiyle sisteme giriş yaparak sınavlarını başlatabilecek.

Sınav sistemi 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olacak. Sorumlu olduğunuz her bir ders için hangi gün sınava girebileceğiniz öğrenci sayfanızda (aosogrenci.anadolu.edu.tr) yer alan "Sınav Giriş Bilgisinde" belirtilmiştir. Dersinize burada belirtilen gün dışındaki günlerde giremezsiniz.

AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2023 Bahar dönemi AÖF sınavları online mı olacak, yüz yüze mi, nasıl yapılacak?

SINAVINIZ İPTAL EDİLEBİLİR!

Yayınlanan duyuruya göre "Öğrenci kendisine özel hazırlanmış sınavın gizliliğinden sorumludur. Sınavın geçersiz sayılacağı durumlar şunlardır: sınav sorularını ve cevaplarını başkasına göstermek, başkasıyla paylaşmak, kopyalamak, yayımlamak, başkaları tarafından yapılan bu tür eylemlere iştirak etmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak, soruların çözümünde başkalarından yardım almak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek, sınav sorularının tamamını ya da bir kısmını kopya etmek, fotoğraflarını çekmek, herhangi bir yolla çoğaltmak, paylaşmak ya da dijital ortamlarda yayımlamak, duyurulan ve bildirilen sınav kurallarını ihlal etmek." gibi durumlarda öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak.

SON DAKİKA