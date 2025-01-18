Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULAMA 2024-2025 || AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 10:30

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULAMA 2024-2025 || AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Üç oturum halinde düzenlenecek AÖF final sınavları kapsamında her ders için 20 soru sorulacak ve öğrenciler her bir oturumda 30 dakika süreyle soruları yanıtlayacak. Bu sınavların dönem sonu notuna katkısı ise %70 olacak. Peki, Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024-2025 AÖF soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULAMA 2024-2025 || AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2024-2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi sınav soruları ve cevap anahtarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. AÖF sfinal sınavları üç oturumda 18-19 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenleniyor. Sınav kitapçıklarının resmi olarak anadolu.edu.tr adresi üzerinden yayımlanması bekleniyor. Peki, AÖF cevap anahtarı 2023-2024 yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULAMA 2024-2025 || AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

2024-2025 AÖF FİNAL SINAVLARI BU HAFTA SONU YAPILIYOR!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze yapılıyor.

Üç oturumdan oluşan sınavlarda her ders için 20 soru soruldu ve 30 dakika süre veriliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULAMA 2024-2025 || AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2025 YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden AÖF soruları ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandığında habere eklenecektir.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULAMA 2024-2025 || AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranı ile görüntülenebilecek.

Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek. Adaylar sadece katıldıkları oturumların cevap anahtarını görüntüleyebilirler.

AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULAMA 2024-2025 || AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

AÖF SINAVLARI DÖNEM SONU ORTALAMASINA %70 ETKİ EDECEK!

Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30, final sınavları ise %70 etki edecek. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖF'te bütünleme veya telafi sınavı olmayacak. Başarısız öğrenciler bahar döneminin ardından düzenlenen yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF'te öğrencinin başarılı olması için not ortalamasının en düşük 35 olması gerekiyor. Vize ve final ortalaması 35'in altında olan adaylar FF harf notu ile başarısız olur.

SON DAKİKA