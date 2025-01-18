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AÖF SORULARI ve CEVAP ANAHTARI SORGULAMA 2024-2025 || AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
10:30
2024-2025 eğitim-öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Üç oturum halinde düzenlenecek AÖF final sınavları kapsamında her ders için 20 soru sorulacak ve öğrenciler her bir oturumda 30 dakika süreyle soruları yanıtlayacak. Bu sınavların dönem sonu notuna katkısı ise %70 olacak. Peki, Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2024-2025 AÖF soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.