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Giriş Tarihi: 16.08.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:39

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma ekranı: 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihi geldi. Akademik takvim içerisinde herhangi bir dersten geçemeyen öğrenciler yaz okulu seçeneklerini değerlendiriyor. Sınav öncesinde AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma AİS öğrenci ekranı takip ediliyor. Temmuz ayı başında alınan kayıtların ardından sınav günü gündemde. Peki; 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma ekranı: 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav tarihleri takip ediliyor. Derslerinden geçmek ve mezuniyetlerini tamamlamak adına yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler şanslarını değerlendirecek. Peki; AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta?

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma ekranı: 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi "2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." açıklaması ile sınav yerlerini duyurdu.

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AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma ekranı: 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma ekranı: 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma ekranı: 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
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