Giriş Tarihi: 16.08.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
10:39
AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma ekranı: 2024 Açıköğretim Fakültesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihi geldi. Akademik takvim içerisinde herhangi bir dersten geçemeyen öğrenciler yaz okulu seçeneklerini değerlendiriyor. Sınav öncesinde AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi alma AİS öğrenci ekranı takip ediliyor. Temmuz ayı başında alınan kayıtların ardından sınav günü gündemde. Peki; 2024 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar...