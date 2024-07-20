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Haberler Yaşam AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 18:41

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?

Açıköğretim öğrencilerinin AÖF yaz okulu sınavları tarihleri hakkında araştırmaları hız kazandı. 1 Temmuz tarihinde başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 5 Temmuz Cuma günü sona erdi. Başarısız oldukları derslerden geçmek isteyen öğrenciler "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve yüz yüze mi, online mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 AÖF yaz okulu takvimi ile sınav tarihleri hakkıda tüm merak edilenler...

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?

AÖF yaz okulu sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Başarısız oldukları derslerin ortalamalarını yükseltmek isteyen öğrenciler AÖF yaz okulu sınavları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte tüm bu soruların yanıtı...

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?

2024 AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu dersleri 1 Temmuz - 17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü yaz okulu sınavına katılacak.

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AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?

YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?

YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

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