Haberler
Yaşam
AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
18:41
AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri 2024 belli oldu! || Açıköğretim AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, online mı?
Açıköğretim öğrencilerinin AÖF yaz okulu sınavları tarihleri hakkında araştırmaları hız kazandı. 1 Temmuz tarihinde başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 5 Temmuz Cuma günü sona erdi. Başarısız oldukları derslerden geçmek isteyen öğrenciler "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve yüz yüze mi, online mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 AÖF yaz okulu takvimi ile sınav tarihleri hakkıda tüm merak edilenler...