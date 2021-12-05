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Haberler Yaşam AÖL AÖK sınav giriş ekranı: 2021 MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem çevrimiçi online sınav girişi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 05.12.2021 14:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 15:18

AÖL AÖK sınav giriş ekranı: 2021 MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem çevrimiçi online sınav girişi nasıl yapılır?

AÖL sınav giriş ekranı bugün de binlerce öğrenci tarafından ziyaret ediliyor. MEB açıklamasına göre; çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi kararı alınan sınavlar 4 Aralık dün itibarıyla başlarken öğrencilere kendilerine atanan her bir ders için 25 dakika süre veriliyor. Bu kapsamda "Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır, AÖL sınavları ne zaman bitiyor?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. MEB AÖL sınav giriş ekranı için Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yapıyor.

AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı: MEB AÖK Açık Öğretim Lisesi AÖL çevrimiçi online sınav girişi nasıl yapılır?

Açıköğretim Lise öğrencileri geçtiğimiz gün itibarıyla başlayan Açık lise AÖL online sınav süreci ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemi giriş ekranı üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Alınan karar doğrultusunda bu dönemin ilk sınavları da geçtiğimiz seneki gib belirli tarih aralığında online olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. AÖL sınav girişi nasıl yapılır? Sorusu bu noktada binlerce açık lise öğrencisinin de gündemindeki yerini aldı. İşte Açık öğretim Lise AÖL online sınav girişi ve detaylar...

AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı: MEB AÖK Açık Öğretim Lisesi AÖL çevrimiçi online sınav girişi nasıl yapılır?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 04.12.2021 (saat 09.30'dan) - 10.12.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacak.

AÖL SİSTEME GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve sisteme daha önce tanımladıkları şifreleriyle AÖL sistemine ve online sınava giriş yapabilirler. Sınava girdikten sonra oluşacak internet kopması, bilgisayarın şarjının bitmesi ve benzeri durumlardan öğrenci sorumludur. Ayrıca kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen öğrenciler için gerekli işlemler başlatılacaktır.

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AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı: MEB AÖK Açık Öğretim Lisesi AÖL çevrimiçi online sınav girişi nasıl yapılır?

1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı: MEB AÖK Açık Öğretim Lisesi AÖL çevrimiçi online sınav girişi nasıl yapılır?

2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "…İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması…" şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

AÖL 1. dönem online sınav giriş ekranı: MEB AÖK Açık Öğretim Lisesi AÖL çevrimiçi online sınav girişi nasıl yapılır?

3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

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