AÖL AÖK sınav giriş ekranı: 2021 MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 1.dönem çevrimiçi online sınav girişi nasıl yapılır?

AÖL sınav giriş ekranı bugün de binlerce öğrenci tarafından ziyaret ediliyor. MEB açıklamasına göre; çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi kararı alınan sınavlar 4 Aralık dün itibarıyla başlarken öğrencilere kendilerine atanan her bir ders için 25 dakika süre veriliyor. Bu kapsamda "Açık Lise online sınav girişi nasıl yapılır, AÖL sınavları ne zaman bitiyor?" soruları da yanıt aramaya devam ediyor. MEB AÖL sınav giriş ekranı için Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yapıyor.