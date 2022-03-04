AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2022 Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan milyonlarca öğrenci AÖL 2. Dönem sınav sonuçları için gözünü MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 10 Mart tarihinde sona erecek olan sınavların son gününde online sistem üzerinden katılım sağlayanlar bu kapsamda "2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına ilişkin yanıtı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından net bir tarih bilgisi verilmemesine karşın kısa zamanda sonuçların erişime açılması bekleniyor. Buna göre; 2022 Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…