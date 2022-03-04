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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2022 Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 04.03.2022 17:11
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
11:09
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2022 Açık Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Binlerce açıköğretim lise öğrencisinin 2. Dönem kapsamında katılım sağladığı sınavlar 10 Mart tarihine kadar online olarak devam edecek. Öte yandan "2022 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. Sonuçların aolweb.aol.meb.gov.tr web sitesi üzerinden kısa zamanda erişime açılacağı düşünülüyor. Buna göre; Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB'den gelen son dakika açıklamaları ve tüm detaylar…