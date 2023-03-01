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AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman, Online Mı? İşte MEB Açık Lise AÖL 2. Dönem Sınav Tarihi – Takvimi
Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:58
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
16:03
AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman, Online Mı? İşte MEB Açık Lise AÖL 2. Dönem Sınav Tarihi – Takvimi
Birinci dönemi tamamlayan açık öğretim öğrencileri güncel AÖL sınav takvimini araştırmaya devam ediyor. Ülkemizin Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından MEB Açık Lise sınav tarihi takvimini erteledi. Peki MEB, AÖL sınav takvimini duyurdu mu? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı? İşte son bilgiler…