AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman, Online Mı? İşte MEB Açık Lise AÖL 2. Dönem Sınav Tarihi – Takvimi

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden itibaren Açık Lise sınavları online olarak organize etmektedir. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak daha önceki sınavlar göz önünde bulundurularak sınavların çevrim içi yapılması bekleniyor.

Online sınavlar, AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden düzenleniyor. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlenmiştir.