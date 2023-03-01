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Giriş Tarihi: 01.03.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 16:03

AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman, Online Mı? İşte MEB Açık Lise AÖL 2. Dönem Sınav Tarihi – Takvimi

Birinci dönemi tamamlayan açık öğretim öğrencileri güncel AÖL sınav takvimini araştırmaya devam ediyor. Ülkemizin Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından MEB Açık Lise sınav tarihi takvimini erteledi. Peki MEB, AÖL sınav takvimini duyurdu mu? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı? İşte son bilgiler…

AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman, Online Mı? İşte MEB Açık Lise AÖL 2. Dönem Sınav Tarihi – Takvimi

Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından eğitim hayatında aksaklıklar ve ertelemeler yaşandı. MEB 1. Dönem AÖL sınavları 9-20 Mart tarihleri arasında online olarak düzenlemişti. Açık lise öğrencileri şimdi 2.dönem AÖL sınav tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Peki; Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte 2.dönem AÖL sınavları 2023 bilgileri...

AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman, Online Mı? İşte MEB Açık Lise AÖL 2. Dönem Sınav Tarihi – Takvimi

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılında toplam üç sınav düzenleyecek. İlk sınavlar 9-20 Aralık tarihlerinde yapıldı. İkinci sınav tarihlerinin birinci dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra belli olması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti.

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AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman, Online Mı? İşte MEB Açık Lise AÖL 2. Dönem Sınav Tarihi – Takvimi

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden itibaren Açık Lise sınavları online olarak organize etmektedir. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak daha önceki sınavlar göz önünde bulundurularak sınavların çevrim içi yapılması bekleniyor.
Online sınavlar, AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden düzenleniyor. Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilir. Sınav süresi ise 30 dakika olarak belirlenmiştir.

AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman, Online Mı? İşte MEB Açık Lise AÖL 2. Dönem Sınav Tarihi – Takvimi

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu.

Buna göre; AÖL 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar ekteki kılavuzlar doğrultusunda yapılacak.

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