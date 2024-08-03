AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024 SORGULAMA: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:43
AÖL 3. dönem sınav sonuçları araştırılıyor. 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlendi. Açık lise sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Bu kapsamda 3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler, sonuç bilgilerini Ağustos ayında görüntüleyebilecek. Peki, MEB ile 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı (meb.gov.tr)...