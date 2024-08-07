AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
12:54
AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıkladı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden adaylar "3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Sonuçlar Ağustos ayında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.asp adresi üzerinde duyurulacak. Peki, MEB ile 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı (meb.gov.tr)...