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Giriş Tarihi: 07.08.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:54

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıkladı son dakika duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Lise eğitimine açıktan devam eden adaylar "3. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Sonuçlar Ağustos ayında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.asp adresi üzerinde duyurulacak. Peki, MEB ile 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı (meb.gov.tr)...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Durum böyle olunca AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2024 sorularına yanıt arayışı başladı. Açık lise öğrencilerinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı duyurusunda. Peki, MEB ile 3. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2024 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konu hakkında detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınavının oturumları 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 oturumda tamamlandı.

Sınav sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinden itibaren öğrenilecek. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları değerlendirmelerin ardından Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden ilan edilecek.

Öğrenciler sonuçları öğrenci numaralar ve şifreleriyle giriş yaparak sorgulayabilecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

* Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2024: MEB Açık Lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

* Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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