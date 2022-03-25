AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi? 2022 MEB Açıköğretim AÖL sınav tarihleri takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci 3. Sınavlara katılım sağlayacakları sınavların tarihlerine odaklanmıştı. Beklenen açıklamanın gelmesinin ardından ise "AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, açık lise sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim görmekte olan öğrenciler bu dönemin üçüncü sınavlarına Temmuz ayında katılım sağlayacak. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...