AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi? 2022 MEB Açıköğretim AÖL sınav tarihleri takvimi!

AÖL 3. Dönem sınavları için gözler MEB'den gelecek olan son dakika açıklamasına çevrilmişti. Bu noktada geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı sınavlara ilişkin beklenen tarihleri duyurdu. Mart ayı sona ererken sınavlara ilişkin olarak "Açıköğretim lisesi AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi?" soruları gündeme geldi. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem sonuçları öğrencilerin erişimine açmıştı. Peki, 2022 AÖL sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi? İşte tüm detaylar...