Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi? 2022 MEB Açıköğretim AÖL sınav tarihleri takvimi!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:38

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi? 2022 MEB Açıköğretim AÖL sınav tarihleri takvimi!

AÖL 3. Dönem sınavları için gözler MEB'den gelecek olan son dakika açıklamasına çevrilmişti. Bu noktada geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı sınavlara ilişkin beklenen tarihleri duyurdu. Mart ayı sona ererken sınavlara ilişkin olarak "Açıköğretim lisesi AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi?" soruları gündeme geldi. Geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı 2. Dönem sonuçları öğrencilerin erişimine açmıştı. Peki, 2022 AÖL sınavları ne zaman, online (çevrimiçi) mi olacak, yüz yüze mi? İşte tüm detaylar...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online çevrimiçi mi olacak, yüz yüze mi? 2022 MEB Açıköğretim AÖL sınav tarihleri takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. Dönem sınav tarihlerini duyurdu. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci 3. Sınavlara katılım sağlayacakları sınavların tarihlerine odaklanmıştı. Beklenen açıklamanın gelmesinin ardından ise "AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak, açık lise sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim görmekte olan öğrenciler bu dönemin üçüncü sınavlarına Temmuz ayında katılım sağlayacak. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online çevrimiçi mi olacak, yüz yüze mi? 2022 MEB Açıköğretim AÖL sınav tarihleri takvimi!

AÖL SINAV TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının Temmuz ayı içerisinde düzenleneceği duyuruldu.

2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönem sınavları ise 2022 yılının Aralık ayı içerisinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online çevrimiçi mi olacak, yüz yüze mi? 2022 MEB Açıköğretim AÖL sınav tarihleri takvimi!

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 2. dönem sınavları AÖK üzerinden online olarak gerçekleştirildi. MEB'in yayınladığı 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre ise öğrenciler Temmuz ayında yapılacak 3. dönem sınavları da e-Sınav şeklinde katılacak.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online çevrimiçi mi olacak, yüz yüze mi? 2022 MEB Açıköğretim AÖL sınav tarihleri takvimi!

MEB DERS GEÇME NOTUNU 45 OLARAK BELİRLEDİ!

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılında Açık liselerde öğrenimini devam ettiren adaylar için ders geçme notunu 45 (kırk beş) olarak belirledi. Adayların sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken her sorunun doğru yanıtı 5 olarak açıklandı. Açık Lise sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemiyor.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, online çevrimiçi mi olacak, yüz yüze mi? 2022 MEB Açıköğretim AÖL sınav tarihleri takvimi!

Dolaysıyla sınavlarda en az 9 soruya doğru yanıt vererek 45 puana ulaşan öğrenciler dersi başarılı bir şekilde tamamlıyor.

SON DAKİKA