AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2024 MEB Açık Lise AÖL 3. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
11:01
AÖL 3. dönem sınav sonuçları için MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 20-21 Temmuz tarihleri arasında 3 oturumda düzenlenmiş ve açık lise sınavlarının ardından gözler bir süredir sonuç takvimine çevrilmişti. Takvime göre açık lise sınav sonuçları açıklandı. Bu noktada 3. Dönem AÖL sınav sonuçları nasıl ve nerede sorgulanır sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, MEB ile 2024 AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 3. Dönem Açık Lise sınav sonucu sorgulama ekranı (meb.gov.tr)...,