AÖL sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler MEB’de! AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. Dönem Açık Lise sınav sonuçları sorgulama

AÖL sınavları ne zaman açıklanacak sorusu Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde. MEB tarafından 9-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen sınavların ardından AÖL sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Online olarak düzenlenen 1. Dönem sınavları sonrası sıra sonuç adımında. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belirlenecek Açık Lise sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusunu bekliyor. Peki, 2022-2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖK Bilgi Yönetim Sistemi sonuç sorgulama ekranı…