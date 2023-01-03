AÖL sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için gözler MEB’de! AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 1. Dönem Açık Lise sınav sonuçları sorgulama

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.