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Haberler Yaşam AÖL sınav sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB'de!
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:25

AÖL sınav sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB'de!

AÖL sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. Açık lise sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri aralığında gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklamış ancak sonuç tarihi paylaşmamıştı. Düzenlenen bu sınavlara katılım sağlayan açık lise öğrencileri bu noktada ise sonuç tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler.

AÖL sınav sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de!

AÖL sınav sonuçları merakla beklenirken adaylar sistem üzerinden sınava girmeye devam ediyor. MEB açıklamasına göre; Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında tamamlanacak. Öte yandan öğrenciler "2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihiyle ilgili tüm detaylar.

AÖL sınav sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de!

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30'da başladı.

30 Nisan 2023 tarihinde ise saatler 23.59'u gösterdiğinde sona erecek.

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AÖL sınav sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de!

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Online (çevrim içi) sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır.

AÖL sınav sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de!

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır..

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de!

2023 AÇIK LİSE AÖL 2 DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB AÖL sınav sonuçları için bir tarih açıklamaması yapmamıştır.

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