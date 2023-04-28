AÖL sınav sonuçları için tarih belli mi, ne zaman açıklanacak? 2023 Açıköğretim Lise AÖL 2. dönem sınav sonuçları için gözler MEB’de!

AÖL sınav sonuçları için geri sayım resmen başladı. Açık lise sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri aralığında gerçekleşiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrim içi (online) olarak gerçekleşeceği açıklamış ancak sonuç tarihi paylaşmamıştı. Düzenlenen bu sınavlara katılım sağlayan açık lise öğrencileri bu noktada ise sonuç tarihini araştırmaya devam ediyor. Peki, 2023 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL 2. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler.