AÖL SINAV TARİHLERİ 1. DÖNEM: 2025-2026 MEB takvimi ile açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 24.11.2025 15:10

MEB, AÖL 1. dönem sınavlarına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Aralık ayında düzenlenecek üç oturumluk sınavlar için binlerce açık lise öğrencisi hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav giriş belgeleri yine MEB tarafından online olarak yayımlanacak. Peki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından yayımlandı. Aralık ayında uygulanacak olan üç oturumluk sınav maratonu için geri sayım devam ederken adaylar, sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihi merak ediyor. Peki Açık Lise sınavları ne zaman? İşte, detaylar...

AÖL 1.DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları,

Üç ayrı oturum halinde, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav maratonu, 20 Aralık Cumartesi günü saat 10:00 ve 14:00 olmak üzere iki oturumla başlayacak;

21 Aralık Pazar günü ise saat 10:00'daki üçüncü ve son oturum ile tamamlanacaktır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

E-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren,

Yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacaktır.