AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Açık Lise AÖL 1.Dönem sınavları son durum

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden binlerce öğrenci AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda; "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusuna yanıt aranırken Aralık ayının ilk günü ile birlikte söz konusu sınava yönelik sorgulamalar hız kazandı. Lise eğitimine dışarıdan devam ederek diploma alacak olan öğrencileri yakından ilgilendiren AÖL 1.Dönem sınavları ile ilgili son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte AÖL sınav tarihleri 2021-2022!