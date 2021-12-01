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Haberler Yaşam AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Açık Lise AÖL 1.Dönem sınavları son durum
Giriş Tarihi: 01.12.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 10:30

AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Açık Lise AÖL 1.Dönem sınavları son durum

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden binlerce öğrenci AÖL sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda; "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusuna yanıt aranırken Aralık ayının ilk günü ile birlikte söz konusu sınava yönelik sorgulamalar hız kazandı. Lise eğitimine dışarıdan devam ederek diploma alacak olan öğrencileri yakından ilgilendiren AÖL 1.Dönem sınavları ile ilgili son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte AÖL sınav tarihleri 2021-2022!

AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Açık Lise AÖL 1.Dönem sınavları son durum

AÖL 1.Dönem sınavları için bekleyiş sürüyor. Sınavlara az bir zaman kala sınava katılacak binlerce öğrenci tarafından "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorusuna yanıt aranırken öğrenciler son hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Açık Lise AÖL 1.Dönem sınavları son gelişmelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Açık Lise AÖL 1.Dönem sınavları son durum

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararlaştırıldı.

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AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Açık Lise AÖL 1.Dönem sınavları son durum

AÖL ONLİNE SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Açık Lise AÖL 1.Dönem sınavları son durum

http://aol.meb.gov.tr/www/onemli-duyuru/icerik/346 adresinden AÖL online sınav süreciyle ilgili detaylara yer verildi. Yapılan açıklamada "Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

AÖL sınav tarihleri 2021-2022: AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? Açık Lise AÖL 1.Dönem sınavları son durum

Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.

Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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