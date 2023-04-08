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Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 2. DÖNEM İÇİN BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?
Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:27

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 2. DÖNEM İÇİN BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

MEB AÖL sınav tarihleri 2023 belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıtları sona erdi ve Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt verdi. Böylece öğrenciler bir haftalık süre boyunca sınavlarını yapma imkanını bulacak. Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrenciler, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi sorusu yanıt aramakta. AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2023 Nisan ayının sonuna geliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında? Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte AÖL sınav tarihleri 2023

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 2. DÖNEM İÇİN BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri 2023 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve ilk kayıt süreci 3 Nisan 2023 ile sona erdi ve öğrenciler AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi? işte detaylar

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 2. DÖNEM İÇİN BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 2. DÖNEM İÇİN BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 2. DÖNEM İÇİN BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME BİTTİ Mİ?

MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edilmesi kararı alındı.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 2. DÖNEM İÇİN BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacaktır.

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