Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 2. DÖNEM İÇİN BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

Giriş Tarihi: 08.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 09:27

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 2. DÖNEM İÇİN BELLİ OLDU! MEB Açık Lise sınavları ne zaman, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?

MEB AÖL sınav tarihleri 2023 belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıtları sona erdi ve Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavları ne zaman sorusuna yanıt verdi. Böylece öğrenciler bir haftalık süre boyunca sınavlarını yapma imkanını bulacak. Açık Öğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrenciler, AÖL sınavları online mı yüz yüze mi sorusu yanıt aramakta. AÖL 2. dönem sınav tarihleri 2023 Nisan ayının sonuna geliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında? Açık lise sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte AÖL sınav tarihleri 2023