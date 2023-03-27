Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi, kayıt yenileme sona erdi mi?

Giriş Tarihi: 27.03.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 18:30

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi, kayıt yenileme sona erdi mi?

AÖL sınav tarihleri 2023 hakkında Açık Lise öğrencileri tarafından araştırmalar hızla devam ediyor. ÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri 3 Nisan 2023 tarihinde sona eriyor ve öğrenciler "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" sorularına yanıt aramakta. Pandemiden beri online yapılan sınavlar sonucunda vatandaşlar AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?" sorusunu sürekli olarak arama motorlarına yöneltiyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri 2023 araştırmaları, kayıt yenilemenin yakında sona erecek olmasıyla birlikte aratılır oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte Açık Lise AÖL sınav tarihleri