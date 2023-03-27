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Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi, kayıt yenileme sona erdi mi?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 18:30 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 18:30

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi, kayıt yenileme sona erdi mi?

AÖL sınav tarihleri 2023 hakkında Açık Lise öğrencileri tarafından araştırmalar hızla devam ediyor. ÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri 3 Nisan 2023 tarihinde sona eriyor ve öğrenciler "AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?" sorularına yanıt aramakta. Pandemiden beri online yapılan sınavlar sonucunda vatandaşlar AÖL sınavları online mı yüz yüze mi?" sorusunu sürekli olarak arama motorlarına yöneltiyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri 2023 araştırmaları, kayıt yenilemenin yakında sona erecek olmasıyla birlikte aratılır oldu. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte Açık Lise AÖL sınav tarihleri

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi, kayıt yenileme sona erdi mi?

MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi olacak soruları yanıt arıyor. Geçen sene Açık Öğretim Kurumları 2. dönem sınavları 1-10 Mart arasında yapıldı. Bu yıl hem dönemin geç başlaması hem de yaşanan iki büyük deprem sonrası AÖL sınav tarihleri 2023 ileri tarihe atıldı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi, kayıt yenileme sona erdi mi?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi, kayıt yenileme sona erdi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönemi kayıt yenileme ile ilk kayıt iş ve işlemlerini 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzattı.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi, kayıt yenileme sona erdi mi?

Geçtiğimiz yıl 2. dönem sınavları Mart ayında online olarak düzenlenmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından kayıtların Nisan ayına sarkması sebebiyle sınav takviminde değişiklik olması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2. dönem yeni sınav takvimini açıklamadı.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi, kayıt yenileme sona erdi mi?

Kayıtların Nisan ayının ilk haftası bitecek olması sebebiyle sınavların Mayıs ayında yapılması üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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