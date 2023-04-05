Haberler Yaşam 2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 21:45

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihleri 2023 takvimi paylaşıldı. 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlanırken ikinci dönem sınavları hakkında araştırmalar başlamıştı. MEB Açıköğretim Lisesi sınav takvimi ile açık lise sınavları ne zaman sorusu yanıtlandı. Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları takip edilirken öğrenciler AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Takvime göre bu ay sınavlar başlıyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, tüm merak edilenler…