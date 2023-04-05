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Haberler Yaşam 2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 21:45

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav tarihleri 2023 takvimi paylaşıldı. 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri tamamlanırken ikinci dönem sınavları hakkında araştırmalar başlamıştı. MEB Açıköğretim Lisesi sınav takvimi ile açık lise sınavları ne zaman sorusu yanıtlandı. Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları takip edilirken öğrenciler AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Takvime göre bu ay sınavlar başlıyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, tüm merak edilenler…

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL sınav tarihleri 2023 takvimi MEB tarafından paylaşıldı. 2. Dönem sınav takvimi yanı sıra diğer dönemlerin de sınav zamanı duyuruldu. Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak soruları yanıt bulurken öğrenciler çalışma planlarını çıkarmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları takip ediliyor. Çevrim içi sistem bekleniyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi? İşte, açık lise sınav takvimi…

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 2. Dönem kayıt süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Açık Öğretim Lisesinin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem ilk kayıt, kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar yapılacaktır.

Bu tarihe kadar ders seçimini yapamayan öğrencilerin ders seçim işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacaktır."

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2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından AÖL kayıt yenileme tarihlerini 3 Nisan 2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavları Nisan 2023'te e-Sınav olarak uygulanacak.

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı Temmuz 2023'te, e-Sınav olarak uygulanacak.

2023 yılı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2023'te e-Sınav olarak yapılacak.

2. DÖNEM AÖL SINAV TARİHLERİ 2023 TAKVİMİ: MEB ile Açık lise sınavları ne zaman, hangi tarihte? AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar öğrenci şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile sınavlara aöl.meb.gov.tr adresinden giriş yapıyor.

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