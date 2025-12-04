Haberler
Yaşam
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2025 21:14
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, yaklaşan sınavlar öncesi tarih ve saat bilgilerini netleştirmek için AÖL sınav takvimine odaklandı. Her biri 10 soruluk testlerden oluşan sınavlarda adaylar çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Sınav giriş belgelerini merak eden öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Peki AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte detaylar…