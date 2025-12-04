Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2025 21:14

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, yaklaşan sınavlar öncesi tarih ve saat bilgilerini netleştirmek için AÖL sınav takvimine odaklandı. Her biri 10 soruluk testlerden oluşan sınavlarda adaylar çoktan seçmeli soruları yanıtlayacak. Sınav giriş belgelerini merak eden öğrenciler için beklenen açıklama geldi. Peki AÖL sınavları ne zaman, sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte detaylar…

  • ABONE OL
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı, aralık ayının başlamasıyla birlikte açık lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Her ders için 10 soruluk çoktan seçmeli testlerden oluşacak sınavlar öncesi adaylar, sınav günü ve saatine dair detayları araştırıyor. Peki AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte sınav takvimi ve giriş belgesi ekranı…

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Açık lise sınavları 20-21 Aralık tarihlerinde 3 oturumda tamamlanacak.

AÖL 1. dönem sınav tarihleri şu şekilde;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

1.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da,

2.Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3.Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV TARİHLERİ 2025: MEB AÖL 1. dönem sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?